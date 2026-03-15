Tačno pre godinu dana! Blokaderi plasirali gnusnu laž o zvučnom topu - 15. marta hteli da sruše Srbiju

Blokaderi više od godinu dana blokaderi objavljuju najpodlije laži, i sve to sa jednim ciljem - da destabilizuju vlast i državu Srbiju.

Jedna od najvećih njihovih obmana bilo je navodno korišćenje zvučnog topa - koje se nije ni desilo.

Sredinom marta prošle godine blokaderi su plasirali sramnu laž. Rekli su da je na protestu korišćen zvučni top protiv građana Srbije. To je bio početak njihovih laži.

Ipak, evo kako se sve desilo.

Tog 15. marta objavljena je lažna informacija da je korišćen zvučni top. I sam Ponoš "pumpao" je tu lažnu priču. Ipak, ubrzo su uhvaćeni u laži.

Ubrzo se i oglasio i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, demantujući ovakvu vest.

UKCS je takođe demantovao navode o zbrinjavaju pacijenata sa tegobama izazvanih nekakvim "zvučnim topom".

Reagovalo je i Tužilaštvo, naložena je identifikacija osumnjičenih zbog dezinformacija o zvučnom topu.

A osim zvaničnika u odmotavanju klupka blokaderskih laži pomagali su i oni sami. I opozicioni mediji demantovali su nešto što su najpre sami objavili. Demanti, pa tišina, odjeknuli su i na blokaderskoj N1.

Danima se pričalo o zvučnom topu, bio je tema među svim političarima.

Međutim, pitanje koje se jasno postavilo je sledeće: kako je moguće da "zvučni top" selektivno deluje na neke građane, dok na druge nema baš nikakav uticaj?

Grupa redara koja skida prsluke je ključna za odgovor. Ništa nije počelo da se dešava u Ulici Kralja Milana dok ova grupa redara nije skinula prsluke, poslala komunikaciju drugim redarima da je "studentski protest gotov", a zatim su drugi redari tu poruku preneli dalje, stvarajući pometnju na ulici.

Ovo je bio dogovoren signal koji je bio poznat javnosti i pre nego što je sam protest počeo. Na bilo kakav znak nasilja, redari skidaju prsluke i napuštaju protest, govoreći svojim ljudima da učine isto.

Kako je to izgledalo pogledajte u videu:

Struka rekla svoje

Stizali su demantiji, a neki su i dalje sumanuto potpirivali ove tvrdnje. Ipak, struka je rekla svoje.

Među njima bio je brigadni general Vojske Srbije Slavko Rakić. Šta je on tačno rekao i kako ih je pobio činjenicama pročitajte u posebnoj vesti.

Kod blokadera je zatim zavladao muk, jer su bili svesni da su se upetljali u svoju laž.

Autor: A.A.