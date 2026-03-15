'SRBI TREBA DA BUDU NA STRANI SRBIJE' Lider SNS Vučević poslao jasnu poruku: Ovog puta treba da se pričuvamo! (VIDEO)

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević odgovorio je na pitanje na čijoj bi strani trebalo da budemo- na strani Irana ili Izraela kada je u pitanju sukob na Bliskom istoku.

- Srbi treba da budu na strani Srbije. Ja znam da mi volimo da se delimo na partizane i četnike, Zvezdu, Partizan, levičare, desničare. Ovaj put treba da se malo pričuvamo i da sedimo na srpskoj stolici, mislimo srpskom glavom. Užasavajuće mi je kad nam to postaje svakodnevica, kad čujete da je u Libanu poginulo deset ljudi, da to kao eto tako nije poginulo dvesta nego deset, pa nije strašno. Pa i tih deset ili jedna osoba je nečije dete ili nečiji roditelj, ima neku porodicu. Teški trenuci za čovečanstvo i ko zna gde na sve to vodi - rekao je Vučević u video na Instagramu.

Autor: Pink.rs