TO JE SRBIJA KOJU VOLIMO! ŽIVELA SRBIJA! Mali: Današnje slike iz Beogradske arene su slike ljubavi prema svojoj zemlji

Ministar finansija Siniša Mali oglasio se na Instagramu.

- Današnje slike iz Beogradske arene su slike ljubavi prema svojoj zemlji, ponosa, razumevanja svih mera koje su nas dovele do gornjeg dela lestvice u Evropi po ekonomskom rastu, rada, truda i želje da svi živimo u zemlji dostojnoj čoveka i porodice. Srbija danas to jeste. Od svog osnivanja do danas, skoro 18 godina, politika Srpske napredne stranke je politika napretka, razvoja, ekonomskog rasta, jer samo on donosi i rast životnog standarda naših građana. Ne donose ga blokade, ratovi, mržnja, nasilje na ulicama. Građani to znaju. I zato su za nas od posebnog značaja ovakvi skupovi koji ulivaju novu energiju da se i u teškim godinama, kakve trenutno živimo, borimo dalje, skupimo snagu i podršku građana koju nam nedvosmisleno pružaju skoro 14 godina. Nema dileme da će tako biti i na predstojećim izborima, 29. marta u Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci gde će građani, još jednom, na biralištima pokazati da veruju odgovornoj politici SNS-a i predstavljenim kandidatima za ove opštine koji će je sprovoditi. To je politika razumevanja potreba ljudi, razgovora sa njima, osluškivanja njihovih želja. A, svi želimo da živimo lepo, da nam deca ostaju u Srbiji, da se obrazuju, potom lepo zarađuju, skuće i zasnuju porodice u svojoj zemlji. To je vizija Srbije Aleksandra Vučića, zato ga zdušno podržavamo, jer te snove svi sanjamo zajedno. Radom, reformama, rastom kakav beležimo Srbija je postala dostojna kuća za svaku našu porodicu. To je Srbija koju volimo! Živela Srbija! - napisao je on na Instagramu.

Autor: D.Bošković