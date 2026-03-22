MILOŠ VUČEVIĆ DEKLASIRAO ĐILASA Ponovo širenje laži, bedan pokušaj da sakrije svoje neuspehe, narod ima pamćenje

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da Dragan Đilas ponovo širi laži i mržnju umesto da ponudi konkretan politički plan.

-Ne znam šta je opasnije, to što Dragan Đilas ponovo nudi bajke i laži ili to što misli da građani nemaju pamćenje. Građani dobro znaju kako je izgledala Srbija dok ste vi vodili grad i državu - pljačkaška privatizacija, prazna obećanja, dugovi i lično bogaćenje. Za razliku od tog vremena, danas Srbija, predvođena Aleksandrom Vučićem, beleži impresivan rast, jača ekonomiju i vodi odgovornu i ozbiljnu politiku, sa jasnim fokusom na mir, stabilnost i napredak države. Upravo zato ovakve poruke ostaju samo još jedan bedan pokušaj da se skrene pažnja sa sopstvenog političkog neuspeha. Najlakše je širiti mržnju, jer je to, očigledno, jedini narativ koji nudite. Mnogo je teže ponuditi ozbiljan plan i politiku koja daje rezultate i donosi sigurnost građanima, a toga nije bilo ni tada, niti ga ima sada. Građani Srbije neće birati osvetu i podele, već stabilnost, rad, sigurnost i nastavak razvoja zemlje - napisao je Vučević na društvenoj mreži X.

Autor: D.Bošković