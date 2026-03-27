Šta to radite sa našom decom?! Ovo je druga tragedija na Filozofskom fakultetu tokom blokada

Pored M. Ž. koja je noćas izvršila samoubistvo na Filozofskom fakultetu, i njen kolega M. K. iz Pančeva u noći između 27. i 28. decembra prošle godine u jeku blokada, usled psihičke nestabilnosti, popio je veliku količinu lekova za smirenje, što je umalo dovelo do fatalnog ishoda.

Užasavajuće je to što su po saznanju za ovaj događaj dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani i njegova najbliža saradnica, stručna saradnica Mila Bakić, doneli odluku da se on, koji se u tom trenutku nalazio u besvesnom komatoznom stanju, ne transportuje hitno do najbliže zdravstvene ustanove, već da mu se na licu mesta pruži improvizovana "medicinska" pomoć i da se ceo slučaj "zataška".

Sinani i Bakićeva su tu odluku doneli svesni okolnosti da će, ukolikoon bude transportovan u neku zdravstvenu ustanovu, lekari po službenoj dužnosti obavestiti policiju o tom događaju, a što bi po Sinanijevoj i Bakićkinoj proceni moglo da ima negativan uticaj na "dalji tok blokade".

Organizator blokade, koji je pokušao da se ubije, kao što je uradila i njenoga koleginica M. Ž. se inače tokom aktuelnih "studentskih" protesta isticao kao jedan od vođa takozvane Radne grupe za bezbednost i bio je jedan od najznačajnijih organizatora protestnog okupljanja koje je 23. decembra održano na beogradskom Trgu Slavija.

Inače, kako saznaju mediji, reč je o licu koje je dugogodišnji pacijent Instituta za mentalno zdravlje u Palmotićevoj ulici u Beogradu, a tokom marta ove godine je i privođen zbog posedovanja narkotika.

Da stvar bude još strašnija, ove tragedije su samo jedan od pokazatelja koliko su blokade fakulteta opasne, jer niko osim učesnika blokada nema pristup zgradama u kojima su oni godinu ipo dana odvojeni od svojih porodica, a samim tim ni uvid u to šta se dešava „iza zaključanih vrata“.

Iako su punoletni, u pitanju su još uvek veoma mladi ljudi, koji često nisu u stanju da se zaštite od maliciozne indoktrinacije osoba kao što su Sinani i Bakićeva, koji su svojim postupcima nedvosmisleno pokazali da su izgleda spremni čak i da žrtvuju živote momaka i devojaka koji ih u svom mladalačkom zanosu podržavaju i pružaju im pomoć u pokušaju realizacije njihovih sumanutih političkih ambicija i patološke želje za vlašću.

Autor: Iva Besarabić