Dačić se oprostio od Radoša Smiljkovića: Počivaj u miru, dragi profesore!

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, potresnom porukom na Instagramu, oprostio se od prof. dr Radoša Smljkovića, jedog od osnivača Sočijalističke partije Srbije.

Dačić je uz sliku preminulog prijatelja, ostavio i emotivnu poruku na svom Instagram nalogu.

- Poslednji pozdrav mom nekadašnjem profesoru i jednom od osnivača Socijalističke partije Srbije prof. dr Radošu Smiljkoviću. Bio je jedan od onih koji me je uveo u politiku, nadam se da sam opravdao njegova očekivanja i preporuke. Počivaj u miru, dragi profesore! - napisao je

