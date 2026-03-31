AKTUELNO

Politika

'POLICIJA REAGOVALA UZ MINIMALNU UPOTREBU SILE' Dragan Vasiljević o nasilju blokadera ispred Rektorata (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Direktorpolicije Dragan Vasiljević se obraća narodu iz Palate Srbije povodom današnjeg sukoba policije i demonstranata isped zgrade Rektorata beogradskog Univerziteta. Pripadnici policije su trenutno ispred zgrade Rektorata i ne dozvoljavaju prolaz nikome.

- Obraćamo se da bismo razjasnili šta se dešava isred Rektorata beogradskog Univerziteta. Obraćali smo se ranije povodom smrti studentkinje. Policija je nastavila postupanje i narednih dana. Osnovni cilj pripadnika MUP je da u ovoj istrazi dođe do svih činjenica okolnosti da taj događaj bude rasvetljen. Dalje postupamo po nalogu VJT, u toku prepodneva policija je dobila zahtev - da se izvrši pretres zgrade Rektorata. U skladu s tom narednom, otišli su do zgrade, predočili rektoru naredbu i započeli aktivnosti. Tokom pretresa koji još uvek traje, pronađeno je više sredstava koja će biti oduzeta i prosleđena tužilaštvu. Posebno naglašavam da su pronađeni veći broj topovskih udara, sprejeva, petardi, toki vokija, gas maske - rekao je Vasiljević, pa dodao:

- Ovom prilikom za nas kao pripadnike MUP ispoljen je neverovatan neprimeren gest napada. Policija istražuje slučaj, a biva napadnuta jer radi svoj posao.


- Policija je reagovala uz minimalnu primenu sile. Još jednom molimo sve da poštuju zakone - zaključio je direktor policije.

Autor: D.Bošković

