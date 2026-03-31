BLOKADERI NE ŽELE DA DRŽAVA NAĐE ODGOVORNE ZA TRAGEDIJU NA FILOZOFSKOM! Država ne dozvoljava da se smrt studentkinje 'gurne pod tepih', blokaderi spremaju linč

Brutalna kampanja uvreda i pretnji, koja ide čak do otvorenih poziva na nasilje, obrušila se na predsednicu parlamenta Anu Brnabić samo zato što traži odgovornost za smrt studentkinje na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Iako je reč o nečemu što bi moralo biti elementarno zalaganje u svakoj uređenoj državi, deo Srbije koji je prigrlio blokadersku logiku proizvodi atmosferu linča oko svakoga ko makar i pomene odgovornost.

Ide se čak dotle da se insistiranje državnih institucija na tome smatra napadom na akademsku zajednicu.

Prete smrću

Ani Brnabić upućene su stravične pretnje nakon skupštinske sednice Odbora za obrazovanje na kojoj je zahtevala odgovornost za tragičnu smrt studentkinje. "Samo je u rupu baciti i zatvoriti", "Suv glogov kolac bez masti", "Vešala na Terazijama", samo su neke od brutalnih uvreda koje su preko društvenih mreža upućene predsednici Skupštine.

A ono što ovi ekstremisti zameraju Ani Brnabić jeste to što je insistirala na odgovorima na brojna pitanja, među kojima je ključno ko je odgovoran za bezbednost dece na fakultetima.

Umesto odgovora na pitanje kako je do tragedije došlo i ko je zakazao, deo blokadera i njihovih pristalica odlučio je da odgovori gnusnim pretnjama na zahtev za istinom. Trenutno samo vrh države jasno poručuje da neće dozvoliti da se ovaj slučaj zaboravi ili zataška, a s druge strane, upadljivo je da je tragedija sasvim potisnuta iz fokusa medija koji podržavaju blokade, jer su ogoljena politika i lokalni izbori sasvim pod tepih bacili smrt studentkinje.

Sramota

Politički analitičar Stevica Deđanski upozorava da se na ovom slučaju vidi prava priroda dela scene koja se godinama predstavljala kao zaštitnik ljudskih prava. Kako kaže, oni danas traženje pravde proglašavaju problemom, pretnje i nasilje su im postali sredstvo političke borbe, te je jasno da je granica odavno pređena.

- Zastrašujuće je da u blokaderskim medijima nema više ni pomena o ovoj tragediji. Prva vest je bila da je neko na pločniku, a druga da je policija ušla na fakultet. Između ne postoji ništa. Oni se ne pitaju šta se desilo, zašto, da se vidi ko je odgovoran, jer neko mora da bude odgovoran. I sad imamo ove pokušaje napada, po principu da je to najbolja odbrana. Pokušavaju da skrenu tok istrage, da nekako nateraju da se ne dođe do istine, a Ana Brnabić im je prva na piku jer je raskrinkala rektora Vladana Đokića na Odboru za obrazovanje. Pokazala je celokupnoj javnosti da je jedan sramotni predstavnik univerziteta i da sigurno ima i neku odgovornost - naglašava Deđanski.

On napominje i da je pretres UKP pokazao šta se sve nalazi unutar Rektorata i prolaz koji ide ka Filozofskom fakultetu.

- Država pokazuje da će prekinuti praksu koju oni koriste i moraće nekoga da drastično kazni. Ako ne kaznimo drastično, imaćemo nastavak njihove poznate priče. Očekujem od države i institucija da urade svoj posao, nezavisno od toga o kome se radi. A licemerje blokadera je nesumnjivo. Traže odgovornost za nešto kad misle da imaju profit, a tamo gde nemaju, ne traže! To samo pokazuje njihovu moralnu skaradnost - zaključuje Deđanski.

Autor: D.Bošković