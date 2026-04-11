'MORALNA I POLITIČKA ZLOUPOTREBA TRAGEDIJE' Stefan Krkobabić za Pink o SMRTI devojke na Filozofskom fakultetu: Blokaderi kao da DUŠE NEMAJU (VIDEO)

Misterija smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu, koja je poginula 26. marta ove godine kada je pala sa petog sprata te ustanove, dobija jeziv obrt.

Umesto komemoracije i odgovora na pitanje otkud pirotehnička sredstva u zgradi, ali i studenti u kasnim večernjim satima, sa Filozofskog fakulteta krenuo jeziv spin - tvrde da je smrt studentkinje izmišljena predstava u kojoj je živa devojka zamenjena lutkom.

Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a Solidarnost i pravda i šef te poslaničke grupe, kaže da blokaderi pokušavaju da na svaki mogući način zloupotrebe ovu tragediju.

- Ovo je dupla, moralna i politička zloupotreba tragedije. Blokaderi kao da duše nemaju. Takva jedna stvari i pokušaj da se zloupotrebi nečija smrta, kao i da se sve dovede u pitanje a stvari su jasne. Uprava kriminalističke policije je bila na fakultetu kako bi se tačno utvrdilo šta se desilo. Da su ih pustili normalno da rade, imali bi više informacija. Međutim, društvene mreže su dovele do toga da se prošire lažne informacije kako je policija ušla da bi blokirala Univerzitet - rekao je Krkobabić i dodao:

- Svuda gde su nejasne stvari, stvaraju se priče. Pokušavaju da zloupotrbe ovu tragediju, a na razmišljaju da sve to gledaju njeni prijatelji i porodica. Nema više ni morala, a neki od njih preuzimaju na sebe da su moralne sudije - rekao je Krkobabić.

Krkobabić dodaje da je Srbija danas pod jednim perfidnim napadom u pokušaju da se naš narod isključi iz svega.

- Na pogrešan način ljudi posmatraju odlazak patrijarha na Kosovo i Metohiju. Suština jeste ujedinjenje i u tome da on pokaže da ljudi tamo nisu sami. Mi smo danas pod jednim perfidnim napadom. To više nije ratovanje bojevim sredstvima već pokušaj da se Srbi isključe iz svega. Mi smo došli do toga da se sada kreće u kampanju da Pećka patrijaršija nije srpska, već da je ona postojala i pre, znači pokušaj negacije svega onoga što postoji i što je srpska kulturna i pravoslavna baština - rekao je Krkobabić i dodao:

- Srpska pravoslavna crkva se godinama branila sama od svih napada, ali danas ona u potpunosti ima podršku institucija Republike Srbije. Danas država i crkva rade zajednički. Niko se nikome tu ne meša u posao, već crkva ima potrebu da duhovno oplemeni ljude. Najlakše je danas nekoga optužiti ko ode na Kosovo i Metohiju da širi neku velikosrpsku misao, ne, on upravo radi u interesu svih onih koji su verujući ljudi - rekao je Krkobabić.

Autor: Iva Besarabić