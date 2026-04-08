Udarno! Vođa blokadera iz Bora pobegao sa mesta tragedije na Filozofskom fakultetu

Vođa studentsko-blokaderske liste u Boru, Marko Andrejević zvani Muta, daje izjavu u policiji, jer kako saznajemo, pobegao je sa mesta tragedije na Filozofskom fakultetu gde je devojka tragično stradala 26. marta 2026. godine.

Marko Andrejević zvani Muta, kako saznajemo od dobro obaveštenig izvora, bio je na petom spratu tog fakulteta u vreme zapaljenja pirotehničkih sredstava i tragične smrti studentkinje 26. marta 2026. godine oko 22:40, ali je odmah pobegao sa lica mesta.

Do ovih saznanja istražitelji su došli u okviru intenzivnog rada Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i pripadnika Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP-a, zbog čega Andrejević danas daje izjavu u policiji, predočava naš izvor.

Sumnja se da je odmah nakon zapaljenja pirotehnike i tragične smrti studetkinje koja je pala sa petog sprata Filozofskog fakulteta, Andrejević pobegao sa lica mesta, kako ne bi bio povezan sa ovim događajem i kako to ne bi uticalo na opštinske izbore u Boru, koji su se održali dva dana kasnije u nedelju 29. marta, budući da je on jedan od nosilaca studensko-blokaderske liste u Boru.

Prema rečima našeg izvora, Andrejević je u vreme tragedije imao komunikaciju sa studentom prodekanom Aleksom Janaćkovićem.

Izvor dodaje da se obojica nalaze na spisku dekana Filozofskog fakulteta Danijela Sinanija za dozvolu boravka i uzimanje ključeva od kabineta posle 22 časa.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu u ponedeljak je saopštilo da nastavlja predistražni postupak povodom smrti M.Ž. i okolnosti pod kojima je došlo zapaljenja pirotehničkih sredstava na petom spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 26. marta oko 22:40 časova, te utvrđivanja da li postoje propusti odgovornih lica u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu.

Autor: Pink.rs