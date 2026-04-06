Dok sam bio na ivici između života i smrti, moj heroj bio je sin Luka! Emotivna poruka Ivice Dačića: Evo šta mu je pomoglo da se oporavi

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić objavio je na svom Instagram profilu priču o postupku svog sina koji se dogodio dok je on bio u bolnici bez svesti.

"I na kraju, dok sam bio na ivici između života i smrti, pet dana bez svesti, moj heroj bio je sin Luka, koji je samoinicijativno otišao kod oca Dimitrija u manastir Tumane, gde je održana molitva i doneo mi jastuk, koji su mi sestre postavile ispod glave dok sam bio bez svesti. Naredne noći sam se probudio i vratio u život", napisao je Dačić na svom instagram profilu uz fotografiju sa sinom.

Kako je dodao, sve se dogodilo iznenada, te nije stigao da kaže porodici koliko ih voli.

- Srećom, hvala Bogu, da sam preživeo. A mogao sam i da se ne probudim više. Zato hoću da moja porodica zna, i Sanja i naša deca Luka i Andrea, da ih volim više od života. Kao i sve vas koji ste brinuli i molili se za mene. Idemo dalje. Ovo je povratak otpisanog! Živela Srbija! - dodao je Dačić.