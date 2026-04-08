BRUTALNA PORUKA LIDERA SNS VUČEVIĆA: Vlada je pala zbog tuče, političari Đokić i Sinani bez trunke saosećanja za stradalu devojku! O ostavci da i ne govorimo!

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević naveo je gostujući na Pink televiziji je poziv za dijalog predsednik Vučić ponavljao više puta jer je svestan da je to minimum konsenzusa koji državu neće uvesti u unutrašnje borbe, te da je iskren u tim svojim pozivima.

- Ni mi koji smo svakodnevno u politici nismo bili svesni koliko je predsednik u tih 15 meseci pozvao sve aktere da se razgovara. I pored velikih tenzija i nasilja koje se sprovodili i nad predstavnicima države, porodici predsednika, članovima SNS, predsednik je pozivao na dijalog. Nažalost 154 puta oni su odbijali tu ispruženu ruku i pokazivali svoj karakter. Ako ne želite da razgovarate kako ćete sutra biti odgovorni prema građanima. Dajte onda da ukinemo izbore da onda oni vladaju. Nema od toga ništa, ali je zabrinjavajuće kada čujete da ljudi koji se kandiduju, koji izgovaraju takve rečenice i legitimizuju nasilje i spremaju nasilje. Verujem u dijalog, i nemam promil sumnje da je predsednik iskren. Nudio je različite političke opcije od 2024. godine. Tada su blokaderi rekli da ih ne interesuje politika, da on nije nadležan da razgovara o tome, a na kraju smo videli da je upravo on nadležna institucija koja raspisuje izbore. Videli smo i da blokadere samo to interesuje - politika - rekao je Vučević.

Predsednik Vučić je, kako je podsetio Vučević, 2024. godine ponudio savetodavni referendum, da se građani izjasne ima li poverenja ili nema.

- Ministri Vesić i Momirović su podneli ostavke, ja i tadašnji gradonačelnik Novog Sada smo podneli ostavke posle jednog incidenta, tuče u Novom Sadu. Političari Đokić i Sinani nisu našli za shodno da podnesu ostavku nakon smrti studentkinje u Beogradu, nego nisu ni pokazali saosećanje sa porodicom nastadale devojke ili akademskom zajednicom. Pre svega su pokazali odsustvo elementarne empatije, pristojnog ponašanja. Nema nikakve odgovornosti kod njih, jer su tako vladali državom i pre toga. Pa, kada je ubijen premijer Đinđić niko nije smatrao sebe odgovornim. Danas političari Đokić i Sinani niko ništa, a Vlada je pala zbog jedne tuče. Njih dvojica ne pokazuju odgovornost. Oni čak izlaze na balkone. Nije problem da se kandiduju, nego što ste obmanjivali javnost i pokazali nedostatak empatije - naveo je Vučević.

Blokaderi se , kako je istakao Vučević, od početka bave politikom.

- Izbori su nepotrebni za njih, jer su oni bogom dana elita. Interesantno je, od istih ljudi, govorim o blokaderima predvođenim Đokiće, Sinanijem, Đilasom, zloupotrebili su svaku žrtvu, a kažu da ne sme da se priča o tragediji na Filozofskom fakultetu. Vi ste priželjkivali i priželjkujete tragedije. Oni su dobošari nesreće. Oni su bili prvi na mestu nesreće, uvek isti ešalon bubnjara zla. Uvek da prave dublje podele. Ponavljam kod njih ne postoji reč odgovornost. Sećate se izjave kada je Tepić pričala da niko nema pravo da monopolizije tugu, porodice ubijenih đaka i domara u školi. Samo oni smeju da pričaju o tome, oni su preki sudovi, oni lustriraju, hoće da vešaju, tuku - rekao je Vučević.

Lider naprednjaka je podsetio kako su se dogodili brojni napadi u Valjevu, Vrbasu, Novom Sadu, a da i pored svega toga predsednik Vučić poziva na dijalog.

- Videli smo da niko nije dao za pravo da kažu da im je žao što je pucano na Milana Bogdanovića ispred doma Narodne skupštine ili da je bilo ubadanje nožem. Kada se sprovede nasilje nad nekim ko nije njihov politički istomišljenik, to je normalno. Sećate se napada na prodavca sendviča, da taj više ne sme da prodaje sendviče. Đaci koji su hteli da idu u školu, njih ćemo da uznemiravamo. Oni su napadali đake osnovnih škola koji su ulazili u učenioce - naveo je Vučević.

Autor: A.A.