Mrdić traži razrešenje Ćetkovića iz Viskog saveta tužilaštva

Dr Uglješa Mrdić, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, saopštio je da se danas obratio Ustavnom sudu Srbije povodom odbijanja člana Viskog saveta tužilaštva (VST) Predraga Ćetkovića da sprovede odluku Ustavnog suda od 23. marta 2026. godine, kojom je konstatovan izbor članova VST.

Mrdić navodi da je Ćetković, iako je bio upoznat sa sadržinom i obavezujućim karakterom odluke, svesno odbio da glasa za tačke dnevnog reda koje se odnose na njeno izvršenje i unapred saopštio da neće glasati za donošenje odluka koje predstavljaju neposredno izvršenje odluke Ustavnog suda.

„Ovakvo postupanje Predraga Ćetkovića ne predstavlja pukо propuštanje, već svесno i aktivno suprotstavljanje obavezujućoj odluci Ustavnog suda, čime je kao pojedinac zloupotrebio svoj položaj i doveo u pitanje izvršenje sudske odluke i autoritet Ustavnog suda“, navodi Mrdić.

On je dodao da imajući u vidu da su odluke Ustavnog suda konačne, izvršne i obavezujuće za sve državne organe i nosioce javnih funkcija, smatra da ovakvo postupanje predstavlja ozbiljno narušavanje ustavnog poretka i principa vladavine prava.

Mrdić je od Ustavnog suda zatražio da „razmotri navedene činjenice, oceni da li je došlo do povrede obaveze izvršenja odluke Ustavnog suda, preduzme mere iz svoje nadležnosti radi obezbeđivanja pune primene i poštovanja odluka Ustavnog suda“ i da se „izjasni da li su ispunjeni uslovi za razrešenje člana Viskog saveta tužilaštva“.

Podseća se da je VST u junu prošle godine razmatrao dostojnost Ćetkovića za obavljanje funkcije člana Saveta, jer je utvrđeno da je kao advokat učestvovao u pranju novca prilikom eksproprijacije zemljišta za izgradnju brze pruge Beograd – Budimpešta. Policija je, navodi Mrdić, utvrdila da je Ćetković kršio zakon, ali je istraga zaustavljena na ličnu intervenciju Zagorke Dolovac, vrhovnog javnog tužioca, i Tatjane Lagumdžije, partnerke Ćetkovića i glavnog tužioca Apelacionog tužilaštva u Novom Sadu.

Mrdić je zaključio da je reagovanje Ustavnog suda u ovakvim situacijama ključno za očuvanje ustavnosti, zakonitosti i pravne sigurnosti u Srbiji, i najavio da će, nakon odgovora Ustavnog suda, pokrenuti postupak za razrešenje Predraga Ćetkovića sa mesta člana VST.

Autor: D.S.