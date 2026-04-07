Uglješa Mrdić: Čestitam konstituisanje novog Visokog saveta sudstva, to je prvi korak ka oslobađanju otetog pravosuđa!

Dr Uglješa Mrdić, Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu Narodne skupštine Republike Srbije čestitao je konstituisanje novog Visokog saveta sudstva (VSS) i izbor sudije Višeg suda u Beogradu Bojane Čogurić za predsednika VSS.

U ime Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu čestitam konstituisanje novog Visokog saveta sudstva (VSS) i izbor sudije Višeg suda u Beogradu Bojane Čogurić za predsednika VSS.

Izbor novog predsednika i svečani prijem novih članova Visokog saveta sudstva, koje su izabrale sudije na izborima, prvi su korak ka oslobađanju otetog pravosuđa koje su bivši čelnici ove organizacije stavili u funkciju obojene revolucije.

Siguran sam da će novi članovi Visokog saveta sudstva dati odlučujući doprinos radu sudstva u skladu sa Ustavom i zakonom i da će odlučno zaštiti nezavisnost i samostalnost sudija pre svega od stranog uticaja pošto uticaj srpske države odavne ne postoji.

Vlast predsednika Aleksandra Vučića, Srpske napredne stranke i naših koalicionih partnera uradila je najviše od svih vlasti u novijoj istoriji Srbije za nezavisnost sudstva. Podsetiću, da je na naš predlog menjan Ustav kako bi se ova nezavisnost obezbedila. Tako smo dodatno, ustavnim garancijama, zaštitili sudije od neprimerenog uticaja države. Nažalost, prethodno rukovodstvo sudijske organizacije potčinilo je sudstvo stranim uticajima, ambasadama, krimimalnim grupama i interesima onih koji su organizovali obojenu revoluciju kako bi srušili legalno izabranu vlast u Srbiji.

Verujem da će u novom sazivu VSS obezbediti da sudije budu nezavisne od svih a zavisne samo od pravde, istine, zakona i Ustava.

