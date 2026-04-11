Dalibor Marković Palma: Želim da vam porodice budu žive, zdrave i na okupu, da Vaskrs proslavite s najmilijima

Potpredsednik Jedinstvena Srbija Dalibor Marković Palma uputio je čestitku građanima Srbije povodom najvećeg hrišćanskog praznika – Vaskrsa.

U svojoj poruci, Marković je poželeo građanima da praznik provedu u zdravlju, miru i porodičnom okruženju, naglašavajući značaj zajedništva i porodičnih vrednosti.

„Želim da vam porodice budu žive, zdrave i na okupu, da Vaskrs proslavite sa najmilijima – roditeljima, decom, dekama i bakama, i da se u vašim domovima raduje i slavi Vaskrsenje Hristovo“, naveo je on.

On je posebno istakao da su u, kako je ocenio, turbulentnim vremenima, sloga i jedinstvo od ključnog značaja za društvo.

„Najvažnije je da budemo složni i jedinstveni, jer samo tako, uz veru u Boga i Srpsku pravoslavnu crkvu, možemo da ostvarimo sve ciljeve“, poručio je Marković.

Na kraju čestitke uputio je tradicionalni pozdrav: „Hristos vaskrse!“

Autor: Iva Besarabić