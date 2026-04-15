'ĐOKIĆEVA REČENICA: Na jednu patrolu ići će 1.000 studenata je jedna od opasnijih koje je ikada izgovorio' Dejan Vuk Stanković za Pink: Na balkonu je održao politički govor i bavio se huškačkim parolama

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da će Ministarstvo nastaviti da insistira na tome da treba striktno odvojiti politiku od akademskog života i naveo da Univerzitet ne sme da bude platforma za političko delovanje.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković je, govoreći za Pink istakao da Univerzitet ''Sveti Sava'' u ovom trenutku jeste projekat, za koji treba da se preuzme čitav niz zakonskih i praktičnih poteza. Mora da ima 3 fakulteta, a kako vreme bude teklo, on će se širiti.

- Target ministarstva prosvete je upravo to, da uvedemo načelo privatne inicijative i konkurencije, da bismo dinamizovali odnose. Da povećamo kapacitete, da pto bolje i adekvatnije vrše obrazovno-naučni potez. Imamo fakultete u krizi sbog svega. U aprilu u prošlom mesecu imali smo blokade svuda, i mi smo uspeli da sačuvamo akademsku godinu, da normalnizujemo stanje. Odobrili smo kvote, povećali plate, isplatili materijalne troškove Sprečili obnove blokada, svevlasti plenuma - rekao je ministar.

Ovo što nam se desilo je alarm, da tužilaštvo i policija, onda i prosvetna inspekcija naprave proveru da li je bezbednost na nivou, kaže Stanković.

Povodom smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu, Stanković kaže da ovo nije izolovan slučaj, moraju se utvrditi sve činjenice.

- U ovom slučaju to rade policija i tužilaštvo, a onda i prosvetna inspekcija. Imamo zakonsku, moralnu i političku dužnost da to uradimo. To nije akt represije. Država mora da pokrene mehanizme. ali to nije represija. Ulazak u prostorije rektorata je tumačen kao akt represije. Vi kada utvrdite mehanizme tako ćete utvrditi - rekao je Stanković.

Sve što je rektor rekao na balkonu Rektorata, to je govor jednog političara, zaključio je Stanković.

- On nije čovek koga možete smatrati nekim velikim znalcem govorništva. Ne govori on tako loše srpski, slušao sam ga uživo. Strane diplomate možda malo bolje... - dodao je Stanković.

Stanković ističe da da se Đokić bavi političkim gestovima.

- Moram da priznam, ja sam ministar, politička ličnost. Rečenica koju je Đokić izgovorio je nešto najopasnije. Da će na jednu patrolu doći 1.000 studenata je huškačka parola... Ako postoje neki problemi, Đokić i dekani treba da ih reše sa diskusijom - priča Stanković.

Problem je šta je nađeno na Filozofskom fakultetu i problem je šta je nađeno u Rektoratu, ali na tome će raditi policija i tužilaštvo.

Autor: D.Bošković