JEZIVA OPOMENA IZ PROŠLOSTI! Snažna poruka ministarke Đurđević Stamenkovski: Narod koji zaboravi žrtve gubi sve (FOTO)

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski oglasila se snažnom porukom povodom obeležavanja Dan sećanja na žrtve Holokausta, ističući značaj očuvanja istorijskog pamćenja i poštovanja prema nevino stradalima.

Naime, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski je na svom Instagram profilu podelila emotivnu objavu u kojoj je podsetila na stradanja tokom Drugog svetskog rata, posebno ukazujući na žrtve u logorima poput Jasenovac i Donja Gradina.

- Istina koja ne prestaje da nas boli. Na Dan sećanja na žrtve Holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma, poklanjamo se senima stotina hiljada nevino stradalih stradalih u Jasenovcu, Donjoj Gradini i svim stratištima gde je zlo pokušalo da izbriše čitave narode - navela je ministarka.

U nastavku poruke naglasila je da je dužnost društva da neguje kulturu sećanja, ali ne kroz mržnju, već kroz odgovornost i poštovanje prema žrtvama.

- Naša je dužnost da pamtimo. Ne iz mržnje, već iz poštovanja prema žrtvama i odgovornosti prema budućnosti. Narod koji zaboravi svoje žrtve, rizikuje da izgubi i svoju slobodu, i svoje dostojanstvo i svoje ime - poručila je ona, dodajući da Srbija pamti kako bi se ovakvi zločini zauvek sprečili.

Autor: Iva Besarabić