MILIĆEVIĆ: Cilj projekta 'Sa ministrom na Ti' da se čuju realne potrebe mladih ljudi

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević posetio je danas Leskovac gde je u okviru programa "Sa ministrom na Ti" razgovarao sa mladima i istakao je da je upravo cilj programa da se čuju realne potrebe mladih ljudi i šta je to što država može da uradi za generacije koje dolaze.

- Jedino razgovor o budućnosti sa onima koji će tu budućnost živeti može doneti konkretne rezultate - rekao je Milićević

U saopštenju kabineta Milićevića navodi se da je on naglasio važnost razgovora i dijaloga, posebno sa mladim ljudima. Milićević je u veoma prijatnoj atmosferi i sadržajnom razgovoru sa mladim ljudima istakao da je pomenuti projekat zamišljen kao iskren razgovor, neopterećen formom, kako bi čuo izazove s kojima se suočavaju i dodao da je važno saslušati generaciju koja još uvek traži svoje mesto.

- Srbija je danas bolje, sigurnije i lepše mesto za život - rekao je Milićević i dodao da je naša zemlja završila sa raseljavanjem i da je sada u fazi povratka naših sunarodnika iz sveta.

Naglasio je da je ono što je najvažnije u jednom društvu jeste mogućnost izbora i ukazao je da mladi u Srbiji danas imaju izbor - da odu, da se vrate, da nastave svoje školovanje ili poslove u inostranstvu ili u svojoj zemlji. Milićević je istakao da je iz tog razloga važno da se saslušaju mladi kako bi se kreirala realna slika na terenu - o čemu razmišljaju mladi ljudi i šta je to što država može da uradi kako bi se zajedničkim snagama stvaralo bolje i jače društvo.

- Živimo u veoma izazovnim i nepredvidivim vremenima - rekao je Milićević i podsetio da bez obzira na okolnosti u svetu Srbija nudi sigurnost i ekonomsku stabilnost - mladi imaju priliku u svojoj zemlji da napreduju i da se razvijaju.

Prema njegovim rečima, Srbija se gradi i razvija, a podaci pokazuju da je Srbija najveće gradilište u Evropi, što je dokaz napretka i brige o budućnosti za mlade koji dolaze.

- Želim od vas da čujem razmišljanja, da razumem o čemu mislite i kako gledate na budućnost - rekao je Milićević i dodao da jedino kroz iskren i otvoren razgovor možemo doći do zajedničkog cilja.

Istakao je u razgovoru sa mladim ljudima u Leskovcu da su suštinska pitanja jednostavna i dodao da su stvar odluke, a ne analize.

- Želim da budem vaš slušalac, da čujem vas koji živite u Srbiji i razmišljate o odlasku, a i vas koji ste otišli - rekao je ministar Milićević okupljenima i dodao da jedino ako iskreno čujemo razloge i očekivanja možemo da planiramo budućnost u kojoj želimo da živimo, budućnost u kojoj se naši sunarodnici vraćaju u svoju maticu.

Podsetio je da su aktivnosti njegovog kabineta usmerene da se naši ljudi dodatno povežu sa svojom otadžbinom, jer se jačanjem međusobnog razumevanja jačaju i odnose koje imamo prema našoj zemlji.

- Želimo da Srbija bude logičan izbor, konačan cilj treba da bude trajni povratak naših sunarodnika: povratak znanja, novih ideja, kapitala i porodica. Naša zemlja ide napred, podiže lestvice životnog standarda iz dana u dan. Srbija ima odgovoran pogled ka budućnosti, posebno prema mlađim generacijama. Najveće bogatstvo jednog društva je ljudski resurs - rekao je Milićević.

Istakao je da je Srbija bogata zemlja koja vodi računa o svojim mlađim generacijama u svetu, jer je to budućnost Srbije.

Autor: Iva Besarabić