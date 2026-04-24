Jerković pozdravio predlog izmena Zakona o izboru narodnih poslanika

Programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju Aleksandar Jerković pozdravio je predlog izmena Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je u potpunosti usklađen sa preporukama ODIHR i predstavlja važan korak ka unapređenju izbornog procesa u Republici Srbiji.

- Posebno pozdravljamo rešenja koja se odnose na nacionalne manjine, jer doprinose njihovoj boljoj zastupljenosti i jačanju političke inkluzije - rekao je Jerković i dodao:

Pozivamo organizacije civilnog društva koje se bave izbornim procesom da izbegavaju uopštene političke ocene i svoje stavove zasnivaju na činjenicama i stručnoj analizi. Pozivamo sve aktere da zajednički radimo na jačanju poverenja građana u izborni proces.

Autor: S.M.