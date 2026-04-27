POTPISAN UGOVOR Italija dolazi na izložbu Ekspo 2027 u Beogradu

Foto: Pink.rs/S. Kuvekalović

U Beogradu je danas potpisan ugovor o učešću Italije na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 koji će omogućiti realizaciju daljih operativnih koraka za nastup ove zemlje.

Ugovor su potpisali, u Ekspo Plejgraundu na Beogradskom sajmu, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Srbije i komesarka za Ekspo 2027 Beograd Jagoda Lazarević, direktor kompanije Ekspo 2027 Beograd Danilo Jerinić i komesar sekcije Italije za Ekspo 2027 Beograd Luka Gori.

Međunarodna specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd, na temu "Igraj za čovečanstvo: Sport i muzika za sve", biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

Reč je o manifestaciji pod pokroviteljstvom Međunarodnog biroa za izložbe (BIE), koja okuplja države, međunarodne organizacije, kompanije i stručnjake iz različitih oblasti sa ciljem predstavljanja inovacija, novih tehnologija i kulturnih sadržaja.

Učešće na izložbi Ekspo 2027 potvrdilo je više od 130 zemalja.

Autor: Jovana Nerić

