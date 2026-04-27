ASOCIJACIJA NOVINARA SRBIJE OŠTRO OSUDILA PRETNJE UREDNICI PORTALA 'VASELJENSKA': Svaka vrsta nasilja nad novinarima mora biti sankcionisana!

​Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje monstruozne uvrede i brutalne pretnje koje je Bojan Simišić, osnivač pokreta "Eko straža", uputio glavnoj urednici portala "Vaseljenska" Vesni Veizović.

- Ovakav prostački rečnik i degradirajući napadi na dostojanstvo jedne žene i novinarke predstavljaju nedopustiv pritisak na slobodu medija. Posebno je zabrinjavajuće što ovakve poruke dolaze od pojedinca koji se u javnosti predstavlja kao građanski aktivista i borac za bolje društvo. Pozivamo nadležne institucije, pre svega Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, da hitno reaguju i ispitaju elemente krivične odgovornosti u ovom slučaju - ističu iz Asocijacije i dodaju:

- Svaka vrsta nasilja nad novinarima, bilo ono fizičko ili verbalno, mora biti sankcionisana. Asocijacija novinara Srbije pruža punu podršku koleginici Veizović i nastaviće da insistira na bezbednom okruženju za rad svih medijskih radnika u Srbiji.

Autor: A.A.