VUČIĆ UGOSTIO PREDSEDNIKA ŠVAJCARSKE, PA PORUČIO: Verujem da možemo da imamo bolje rezultate u budućnosti

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, sa suprugom Tamarom, ugostio je na večeri predsednika Švajcarske Konfederacije Gi Parmelana.

- Veoma sam privilegovan što ovde, posle 18 godina, imamo predsednika Švajcarske. Pored toga što je dobar predsednik i čovek, voli i vino. Ovde u Srbiji, ako se pije, dobar si domaćin i dobar gost. Za nas je najveća i jedina uvreda da nam kažu da nismo dobri domaćini - objavio je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav'' i dodao:

Zahvalan svima što su došli u našu zemlju. Verujem da možemo da imamo bolje rezultate u budućnosti, a Švajcarci mogu računati na našu ozbiljnost i odgovornost.

Autor: Pink.rs