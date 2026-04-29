POTPISAN KLJUČNI SPORAZUM ZA INOVACIJE: Ministar Dačić i Tamara Vučić ispratili Parmelana i njegovu suprugu na aerodromu Nikola Tesla

Predsednik Švajcarske Konfederacije Gi Parmelan završio je zvaničnu posetu Srbiji.

Na aerodromu "Nikola Tesla" ispratio ga je Ivica Dačić, istakavši da je saradnja dve zemlje dobila novi, snažan zamah.

Ministar unutrašnjih poslova i potpredsednik Vlade, Ivica Dačić, oglasio se na svom Instagram profilu povodom ispraćaja predsednika Švajcarske Konfederacije, Gija Parmelana, i njegove supruge Karolin. Ispraćaju je prisustvovala i supruga predsednika Republike Srbije, Tamara Vučić.

Simbolika i jubilej

Ova poseta ima poseban značaj jer se realizuje u godini u kojoj Srbija i Švajcarska obeležavaju značajan jubilej - 110 godina diplomatskih odnosa. Dačić je naglasio da susret predstavlja važan korak u očuvanju tradicije, ali i u izgradnji modernog partnerstva.

"Ova istorijska poseta dala je snažan impuls našoj ekonomskoj i političkoj saradnji", poručio je Dačić u svojoj objavi.

Fokus na inovacije i ekonomiju

Pored protokolarnih susreta, posetu su obeležili i konkretni dogovori. Najvažniji rezultat je potpisivanje programa za inovacije, koji bi trebao otvoriti vrata dubljoj saradnji u tehnološkom sektoru i modernizaciji privrede.

Ključne poruke posete:

Snažan ekonomski impuls: Potpisani sporazumi olakšavaju razmenu znanja i tehnologija.

Politička stabilnost: Potvrđena je posvećenost Srbije jačanju partnerstva sa Švajcarskom.

Regionalni značaj: Švajcarska ostaje jedan od ključnih investitora i partnera Srbije u Evropi.

Na kraju svoje objave, Dačić je švajcarskom predsedniku poželeo srećan put uz poruku: "Do skorog viđenja", čime je još jednom potvrđen srdačan odnos dveju država.

Autor: Iva Besarabić

