'IZAĆI ĆU PRED NAROD I REĆI ISTINU!' Vučić o pretnjama Srbiji: Trpimo OGROMNE pritiske, ali nećemo menjati kurs!

Predsednik Vučić poručio da će Srbija uprkos velikim pritiscima nastaviti da vodi samostalnu politiku i da će građanima otvoreno reći o svim opasnostima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u emisiji „Blic pita“ da će država nastaviti da vodi samostalnu politiku uprkos sve jačim pritiscima sa međunarodne scene, naglašavajući da će, ukoliko bude potrebno, otvoreno izaći pred građane i reći sa kakvim se opasnostima Srbija suočava.

Govoreći o složenoj geopolitičkoj situaciji i pritiscima koji dolaze i sa Zapada i sa Istoka, Vučić je podsetio da je još pre četiri i po godine definisan pravac državne politike kroz zaključke Saveta za nacionalnu bezbednost – i da se od toga nije odstupilo.

- Tada su govorili da ćemo sve promeniti za mesec dana, čim prođu izbori. Evo, prošlo je skoro četiri i po godine, a mi nismo promenili svoju politiku – rekao je predsednik za Blic.

On je naglasio da niko ne može sa sigurnošću da predvidi šta će doneti buduće okolnosti, ali da će njegov pristup uvek biti usmeren na zaštitu interesa Srbije.

- Ne mogu da znam šta će sutra da se desi, ali ću uvek biti na strani Srbije i gledati da izvučem ono najbolje za našu zemlju – istakao je Vučić.

Predsednik je upozorio da pritisci postoje i da su često veoma snažni, ali da država mora da pronađe način da izdrži i sačuva svoju poziciju.

- Ako neko pokuša da nas dovede u situaciju da nam „zatvori život“, izaći ću pred ljude i reći kakve su opasnosti i pretnje – poručio je.

Vučić je dodao da Srbija već godinama uspeva da izdrži ozbiljne izazove i da ima jasnu ideju i pravac kojim želi da ide, iako ne želi da daje apsolutna obećanja u neizvesnim globalnim okolnostima.

- Izdržali smo neverovatne pritiske do sada. Ne želim da garantujem bilo šta, ali ćemo se truditi da očuvamo svoju politiku – zaključio je predsednik.

Autor: Jovana Nerić