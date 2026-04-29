'SRBIJA NUDI JASAN PRAVAC RAZVOJA, MIR, STABILNOST, SIGURNOST' Mesarović: Nastavljamo da gradimo ekonomiju zasnovanu na znanju, izvozu i inovacijama (FOTO)

Izvor: Pink.rs

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović obišla je danas u Nišu proizvodni pogon kompanije "Palfinger", gde je poručila da Srbija nastavlja da gradi ekonomiju zasnovanu na znanju, izvozu i inovacijama.

Poseta toj kompaniji, kako je navela, predstavlja jasnu potvrdu strateškog pravca ekonomske politike Srbije, koja, zahvaljujući viziji i vođstvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, industrijski razvoj zasniva na najrazvijenijim domaćim i svetskim kompanijama, na ulaganju u znanje i na jačanju pozicije Srbije u globalnim proizvodnim lancima.

- Nastavljamo da gradimo ekonomiju zasnovanu na znanju, izvozu i inovacijama, ekonomiju u koju se dolazi i ostaje. Zahvaljujući politici predsednika Vučića, Vladi Srbije i Srpskoj naprednoj stranci, na čelu sa Milošem Vučevićem, Srbija danas nudi mir, stabilnost, sigurnost, predvidivost i jasan pravac razvoja - poručila je Mesarović.

Autor: Jovana Nerić

