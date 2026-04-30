'OMETALI SU NAS BLOKADERI, ALI STIĆI ĆEMO SVE DA ZAVRŠIMO' Vučić o Ekspu i pisanju blokaderskih medija: Za mene veće svetinje od Srbije nema

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o pisanju blokaderskog lista "Danas" da radove na Ekspu nadgleda iz helikoptera, te je izjavio da je tada leteo ka Donjoj Gradini i da je tada video radove.

- Postoje ljudi koji se raduju svemu negativnom. Ja volim da radim i borim se za svoju zemlju. Za mene veće svetinje od Srbije nema. Zamislite moju sramotu da se 1. decembra pojavim pred ovim ljudima, kojima treba da predam ključeve za Ekspo. I ja tada treba da se izvinjavam - rekao je Vučić nakon puštanja u rad novih modula data centra, novog superkompjutera i solarnih panela u Kragujevcu i dodao:

- Ometali su nas blokaderi, ali stići ćemo sve da završimo, naravno da nadgledam i da se borim. Da im ja ne kažem da kupe Fiat i Citroen ne bi niko ni kupio. Da ne nadgledate i ne opominjete niko ne bi uradio ništa.

Autor: S.M.