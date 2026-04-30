VUČIĆ O IZBORIMA: Možda će ih biti u julu, a možda i neće – vodićemo se isključivo državnim interesima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je spekulacije o terminu održavanja izbora, naglašavajući da se o toj temi trenutno najviše govori u krugovima političke elite, a ne među samim građanima.

Na direktno pitanje o pričama da bi glasanje moglo biti održano već u julu, predsednik je ostao zagonetan:

„Možda hoće, možda i neće“, kratko je prokomentarisao Vučić mogućnost julskih izbora.

On je objasnio da trenutne okolnosti ne idu u prilog hitnom izlasku na birališta, ističući da se odluke o tome neće donositi na osnovu želja onih sa niskim rejtingom.

„Da me pitate da li bismo sutra održali izbore - u ovakvoj situaciji ne. Oni koji imaju male procente uvek tako pričaju jer polaze od sebe. Vodićemo se državnim interesima“, poručio je predsednik.

Stabilnost pod znakom pitanja zbog globalne situacije

Vučić je ocenio da je unutrašnja situacija u Srbiji trenutno stabilna, ali je izrazio dozu opreza zbog nepredvidivosti globalnih ekonomskih i političkih dešavanja.

Trenutno stanje: Situacija u zemlji je ocenjena kao stabilna.

Neizvesnost: Predsednik je upozorio da niko ne može sa sigurnošću da predvidi stabilnost u narednom periodu: „Ne znam da li će biti za mesec ili dva“.

Evropski kontekst: Upitao je da li iko u Evropi može dugoročno da izdrži trenutne pritiske i krizu.

Odgovor na istraživanja i napade na štandove

Osvrnuvši se na nedavno objavljena istraživanja agencije „Faktor plus“, Vučić je naveo da raspolaže preciznijim podacima i da je svestan ozbiljnih izazova sa kojima se vlast suočava.

„Ja imam drugačija, malo preciznija istraživanja. Rekao sam da imamo ozbiljne probleme sa kojima se suočavamo. Neki su objektivni, neki su izazvani sa strane, a ako nemamo snage da se s tim izborimo, ne treba ni da vladamo“, naglasio je predsednik.

Takođe, on se osvrnuo i na incidente na terenu, optuživši pojedine medijske platforme za podsticanje agresivnog ponašanja prema političkim neistomišljenicima. Prema njegovim rečima, napadi na štandove i neprimereno ponašanje proizvod su dugogodišnjih medijskih kampanja, dok u redovima opozicije vlada „panika“ zbog realnog stanja podrške u narodu.

Autor: D.S.