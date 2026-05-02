Kojčić za Pink o negodovanju blokadera povodom izbora: Ceo taj opozicioni blok ima problem političkog identiteta (VIDEO)

Politički filozof Dragoljub Kojčić, govoreći o blokaderima koji se sada žale na izbore kaže da kada je u pitanju ceo taj opozicioni blok, bilo da li su studenti, stranke ili ambiciozni pojedinci, oni imaju jedan veliki problem, a to je problem njihovog političkog identiteta.

Kojčić je precizirao da je u politici politički identitet najvažniji,

- Kada izlaziš u političku arenu najvažnije je šta ti nudiš, ko si ti, čak i personalno, to može da bude onaj jezičak na vagi zbog kojeg se dobija ili gubi. Međutim, kod njih je problem neautentičnosti - kazao je Kojčić za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Kako je naveo, od devedesetih mi nismo dobili prave demokratske snage.

- Nego smo dobili fejk, lažnjake koji nemaju šta da ponude. Tu je kvaka, čitav ovaj pokret, u suštini, njegovo jezgro, generisano je iz inostranstva, ali su morali da pronađu ko su najbolji izvođači radova kod nas, i onda, naravno, nađu iskompleksirane tipove - naveo je Kojčić.

Prema njegovim rečima, mi nemamo političku opoziciju, nemamo politički pokret, nego imamo petu kolonu.

pročitajte još LIDER NAPREDNJAKA VUČEVIĆ OSUDIO BRUTALNO NASILJE U BAČKOM PETROVCU I MAGLIĆU Promoteri fašizma ozbiljan su alarm za društvo

Autor: Pink.rs