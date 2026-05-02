Kojčić za Pink o negodovanju blokadera povodom izbora: Ceo taj opozicioni blok ima problem političkog identiteta (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Politički filozof Dragoljub Kojčić, govoreći o blokaderima koji se sada žale na izbore kaže da kada je u pitanju ceo taj opozicioni blok, bilo da li su studenti, stranke ili ambiciozni pojedinci, oni imaju jedan veliki problem, a to je problem njihovog političkog identiteta.

Kojčić je precizirao da je u politici politički identitet najvažniji,

- Kada izlaziš u političku arenu najvažnije je šta ti nudiš, ko si ti, čak i personalno, to može da bude onaj jezičak na vagi zbog kojeg se dobija ili gubi. Međutim, kod njih je problem neautentičnosti - kazao je Kojčić za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Kako je naveo, od devedesetih mi nismo dobili prave demokratske snage.

- Nego smo dobili fejk, lažnjake koji nemaju šta da ponude. Tu je kvaka, čitav ovaj pokret, u suštini, njegovo jezgro, generisano je iz inostranstva, ali su morali da pronađu ko su najbolji izvođači radova kod nas, i onda, naravno, nađu iskompleksirane tipove - naveo je Kojčić.

Prema njegovim rečima, mi nemamo političku opoziciju, nemamo politički pokret, nego imamo petu kolonu.

LIDER NAPREDNJAKA VUČEVIĆ OSUDIO BRUTALNO NASILJE U BAČKOM PETROVCU I MAGLIĆU Promoteri fašizma ozbiljan su alarm za društvo

Autor: Pink.rs

Politika

Kojčić za Pink: Srbija jeste na evropskom putu, ali je pitanje da li je Evropska unija na evropskom putu

Politika

'BLOKADERI SU NAPRAVILI PIRAMIDU MRŽNJE' Kojčić za Pink: Na njenom vrhu je Vučić, a mrze i Hrku jer im je otela šou, kao i narod koji je prepoznao nji

Politika

'SRBI NISU AGRESIVAN NAROD' Kojčić za Pink: Hrvati koriste svaki međunarodni poremećaj da bi realizovali svoje ciljeve (VIDEO)

Politika

Kojčić za Pink o skandaloznom ponašanju ustaških navijača: Ogroman deo evropske političke i medijske javnosti ne reaguje na ovakve stvari

Politika

'ŠTETA JE NAPRAVLJENA' Kojčić za Pink o blokiranju aerodroma: Ko je želeo da destabilizuje Srbiju, nije dangubio (VIDEO)

Politika

KOJČIĆ ZA PINK O RAZDORU U POKRETU 'Mi-Glas iz naroda': Govorili su o stabilnosti, a ne mogu da je drže ni u svojim redovima (VIDEO)