'Imamo lidera blokadera koji je rektor i hoće da bude i političar' Brnabić sa Blondelom o Đokiću (VIDEO)

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić navela je da se predsednik belgijskog parlamenta Vinsent Blondel danas interesovao za to šta se dešava sa Univerzitetom u Beogradu i rektorom Vladanom Đokićem s obzirom da je i on pre ulaska u politiku bio rektor Univerziteta u Livenu kao i da mu je ukazala na razliku koja među njima postoji.

Brnabićeva je u izjavi medijima u Kopenhagenu, gde učestvuje na Konferenciji predsednika parlamenata Evropske unije i zemalja kandidata, a na marginama je imala sastanak i sa Blondelom, ukazala da je bitno isticati tu razliku između Đokića i Blondela u trenutku u kojem su odlučili da se bave politikom.

"Blondel je tek 2025. godine postao predsednik parlamenta, uključio se u politiku. Jedna od tema koju je on pokrenuo je šta se dešava sa Univerzitetom u Beogradu i sa rektorom Vladanom Đokićem, zato što je gospodin Blondel do 2024. godine bio rektor Univerziteta u Luvenu i onda je pitao šta se dešava s obzirom da je čovek iz univerzitetske zajednice", kazala je Brnabić.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Kako je dodala, ona mu je govorila o toj razlici među njima.

"Rekla sam mu da postoji značajna razlika između gospodina Đokića i njega. Blondel je bio rektor do trenutka kada je poželeo da počne da se bavi politikom. Onda više nije bio rektor, već je postao političar. A gospodin Đokić je i kao političar i dalje želi da zauzima mesto rektora Univerziteta u Beogradu, što je u suprotnosti i sa zakonom i sa principima visokog školstva, kako u Srbiji, tako i u Belgiji", navela je Brnabić.

Istakla je da je dobro te stvari objašnjavati.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

"Imate čoveka koji je bio rektor do trenutka kada je želeo da postane političar. U tom trenutku više nije bio rektor. A mi ovde imamo lidera blokaderskog pokreta koji pored toga što je rektor poželeo da bude političar, ali kao političar nije napustio funkciju rektora. Tako da je dobro objašnjavati takve stvari", kazala je Brnabićeva.

Autor: Pink.rs