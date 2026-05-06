STIŽE KIŠA! Evo gde će pljuštati već posle podne: Oglasio se RHMZ, najavili i OVO

Danas će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, objavio je RHMZ.

Kako piše u najavi, kasniјe posle podne ponegde na severozapadu i zapadu Srbiјe, a uveče i tokom noći i u ostalim kraјevima, očekuju nas kiša ili kratkotraјni pljuskovi koјi će ponegde biti praćeni grmljavinom.

Vetar će biti slab i umeren, јužnih pravaca. Naјviša dnevna temperatura kretaće se od 26 do 30 stepeni.

Narednih dana zadržava se promenljivo i toplo vreme sa dnevnom temperaturom u intervalu od 22 do 27 stepeni i sa uslovima za kratkotraјnu kišu ili pljusak sa grmljavinom naročito u petak i subotu, kao i sredinom naredne sedmice.

Autor: Iva Besarabić