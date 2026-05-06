Kojčić za Pink o 'AFERI DEDA': Opozicija je u teškom deficitu ozbiljnih ljudi (VIDEO)

Politički filozof Dragoljub Kojčić ističe da je opozicija u deficitu kada su u pitanju ljudi koji su učestvovali u ozbiljnim političkim procesima i imaju šta da ponude.

- Očigledno je da je opozicija dobro finansirana, orkestrirana, sa strane negde iz inostranstva. Ne kažem da je ceo zapad u pitanju, jer bežim od tih zaokruživanja, ali je činjenica da lova negde pada - naveo je Kojčić.

Kako je dodao, opozicija kada nema šta da kaže, kada nema više istinu, ostaje joj da laže.

Govoreći o slučaju Žakline Tatalović, Kojčić je rekao da opozicija u svim svojim segmentima od studenata, preko stranaka, do pojedinaca koji se nameću kao neki lideri oni su u teškom deficitu ozbiljnih ljudi.

- Niti je ko učestvovao u nekim ozbiljnim političkim procesima, niti ko ima šta da ponudi, niti ko ima šta da politički misli - rekao je on i dodao da je u slučaju Žakline Tatalović u pitaju kompleks manje vrednosti.

To je svest da ne vrediš ništa, a hoćeš da budeš nešto

Autor: S.M.

