Predlog MOL-a nije prihvatljiv za Srbiju! Macut: Ovo su crvene linije preko kojih ne prelazimo

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je povodom toga što je srpska strana nezadovoljna predlogom kompanije MOL u pregovorima oko kupovine Naftne industrije Srbije (NIS), da potpuno razume potrebe kompanije MOL da postigne što bolje pozicije u svom ugovoru, ali da to ne može da ide na štetu Srbiju.

"Predlog koji je kompanija MOL podnela nije prihvatljiv u potpunosti za nas. Postoje potrebe da se to koriguje, a pre svega se odnose na stabilnost našeg tržišta i snabdevanja. Znači, naša rafinerija mora da radi. To su osnovni uslovi: da se srpsko tržište snabde u potpunosti derivatima, da postoji stalnost u tome i da postoje garancije da je Srbija primarna u svakom smislu u odlučivanju oko toga šta će i kako ta kompanija da proizvodi i kakvi će biti plasmani", rekao je Macut za RTS.

Dodao je da su to osnovne stvari oko kojih se i vodi reč, i istakao da su to definitivno crvene linije preko kojih se ne može preći.

"Prema tome, ako imamo naftnu kompaniju koja jeste na teritoriji Srbije i jeste naša nacionalna kompanija koja je oduvek to i bila, Srbija svakako mora da bude partner u takvim razgovorima", rekao je Macut.

Kako je naveo, potpuno razume da smo već stvarno stigli do nekih granica gde treba to konačno rešiti.

"Mi imamo te sankcije koje traju dosta dugo i stalno produžavamo to. Sa američke strane imamo razumevanje, očigledno, da se to produžava na duže vremenske periode, ali svakako svima negde strpljenje curi. I nama, ali i drugoj strani, i u pregovaračkom smislu, ali i i OFAC-u, koji jeste monitoring organ koji međunarodno ipak kontroliše dešavanja u toj oblasti. Tako da potpuno razumem i nestrpljivost i našu i i uopšte, sa druge strane, potrebe MOL-a da postignu što bolje pozicije u svom ugovoru, ali to nikako ne može da ide na štetu Srbije. Mi moramo da imamo potpuno jasnu situaciju s tom kompanijom i to je potpuno jasna stvar", rekao je Macut.

Podsetio je da je Srbija uključena pregovorima sa kompanijom MOL.

"Ne treba biti zabrinut. Pregovori su u toku, odnosno Srbija je uključena u ovoj fazi, kao što je rekla i ministarka energetike, a kao što je i predsednik već više puta najavljivao. Postoje određene faze u razgovorima", rekao je Macut.

Odgovarajući na pitanje da li je na tržištu situacija pod kontrolom, Macut je rekao da jeste.

"Potpuno je pod kontrolom. Mi vršimo korekcije davanjem iz rezervi određenih količina nafte za preradu. To su relativno manje količine, ali tako održavamo stabilan cenovni odnos proizvodima, nemamo nikakve nestašice, kao što ste videli, mi potpuno normalno funkcionišemo. Naravno, to treba da se reši i moramo stići ipak do granice kada to treba da normalizujemo u potpunosti", rekao je Macut.

Naveo je da se rezerve dopunjuju koliko to treba i u ritmu koji je potpuno logičan.

"Nismo ni u kakvoj panici niti u potrebi da zbog nečega budemo zabrinuti. Prema tome, sve je standardno i stabilno, i mislim da tu definitivno nema prostora za zabrinutost", rekao je Macut.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handović održala je juče sastanak sa predstavnicima kompanije MOL, nakon čega je rekla da je srpska strana nezadovoljna predlogom koji je dobila, i poručila da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa kompanijom MOL i pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cenu.

Autor: D.Bošković