'Cilj je da nađemo kompromis, ali imamo i plan B' Đedović Handanović o pregovorima oko NIS-a: Očekujemo novi predlog MOL-a u najkraćem roku, danas ili sutra

Ministarka Đedović Handanović osvrnula se na pregovore o preuzimanju ruskog dela NIS-a od strane MOL-a i "crvenim linijama".

Potencijalno preuzimanje ruskog dela Naftne industrije Srbije (NIS) od strane mađarske kompanije MOL jedna je od najkompleksnijih tema sa kojom se država trenutno suočava.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović za TV Prva istakla je da je trenutni cilj države da maksimalno zaštiti svoje interese, podsećajući na uslove pod kojima je NIS prvobitno privatizovan.

- Prvo, dogovoriti ugovor akcionara je jedan kompleksan posao i dokument sa puno detalja. Naravno, Srbija je tu da svoju poziciju popravi, pre svega, u odnosu na onu koju smo nasledili 2008. kada je NIS prodat Gasprom Neftu”, navodi ministarka.

Ona se osvrnula i na kritike koje dolaze od strane bivših vlasti, ističući paradoks situacije:

- I ono što je poražavajuće, donekle i uvredljivo, je što čujemo upravo od onih koji su prodali NIS, koji nam danas govore kakav ugovor treba da sklopimo i šta treba da prihvatimo, šta ne treba da prihvatimo. Da smo imali malo bolji ugovor tada, možda bi nam sada posao i donekle bio lakši. Međutim, bez obzira na to, mi našu poziciju moramo popraviti - rekla je ministarka.

Jedna od glavnih tačaka sporenja u pregovorima sa MOL-om jeste budući rad domaće rafinerije. Srbija nije u potpunosti zadovoljna ponuđenim detaljima, kao i ispunjavanja ranije preuzetih finansijskih obaveza NIS-a.

Za državu, rafinerija nije samo poslovni subjekat, već kritična energetska infrastruktura od koje zavisi celokupna ekonomija. Njeno funkcionisanje ima direktan i presudan uticaj na sigurnost snabdevanja gorivom, na rast bruto domaćeg proizvoda, na stabilnu stopu zaposlenosti i na ukupan industrijski rast u zemlji.

- Ukoliko MOL nije zadovoljan time, mora da nešto nam da zauzvrat. Tako da, nije pitanje da li će rafinerija raditi ili ne, ona mora da radi. Pitanje je u kom obimu, u kom kapacitetu, kako ćemo da nadgledamo, šta ako se to ne ostvari, kako Srbija onda brani svoju poziciju - objašnjava Đedović Handanović.

Ona je naglasila da su pregovori, koji traju još od januara, izuzetno iscrpljujući. Podsetila je da je bilo perioda kada rafinerija nije radila gotovo 100 dana usled nedostatka dotoka sirove nafte. Situaciju je dodatno otežao i konflikt na Bliskom Istoku krajem februara, koji je izazvao nezapamćen rast cena sirove nafte u poslednjih 15 godina. Ipak, država je uspešno iskontrolisala krizu i sprečila prelivanje globalnih problema na domaće potrošače.

- Ono što smo mi uspeli, to je da nemamo nestašica, da nemamo nekontrolisan rast cena, da nemamo ograničenja na pumpama - istakla je Đedović Handanović, dodajući da je to veliki uspeh politike Vlade i predsednika Srbije koji celokupnu situaciju nadgleda.

Rok koji je američka administracija postavila ističe 22. maja, a paralelno sa tim, rafinerijska licenca važi do 16. juna. Ovi datumi stvaraju dodatni pritisak da se pregovori između MOL-a, ruskog vlasnika i države Srbije što pre privedu kraju.

- Mislim da je MOL-u jasno koje su naše crvene linije. Očekujemo novi predlog u najkraćem mogućem roku, ja se nadam danas ili sutra, da bi uspeli da završimo te pregovore pre 22. maja - izjavila je ministarka.

Srbija u ovim pregovorima želi ne samo da stekne dodatne akcije, već i da trajno poboljša svoju poziciju. Iako je primarni cilj postizanje dogovora, država ne prepušta stvari slučaju.

- Naš je cilj da nađemo kompromis, opet ne na uštrb interesa naše zemlje, ali svakako da imamo i plan B i plan C. O tome ćemo raspravljati kad dođe vreme - naglašava ministarka.

Autor: A.A.