STAROVIĆ ĐILASU: Kredibilitet se gradi rezultatima

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

Nemanja Starović odgovorio je na Iksu na nove kritike Dragana Đilasa.

- Nosio je transparente pre 35 godina, ali za 12 godina njihove vlasti, u vreme kada se EU zaista širila, nismo odmakli dalje od pukih parola. I sada opet poručuje građanima, samo da njih dovedu na vlast, pa će nas uvesti u EU 2030. godine. A šta ćemo sa tim što glasaju protiv evropskih zakona u Narodnoj skupštini i zagovaraju obustavu podrške EU Srbiji? Kredibilitet se gradi rezultatima u vremenu kada je neko na vlasti, ali i doslednom politikom dok je u opoziciji. U slučaju Đilasa i tzv. proevropske opozicije, "duplo golo" - naveo je on na Iksu.

