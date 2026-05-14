Poslanici nastavljaju sednicu o izmeni izbornih zakona

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas sednicu o izmeni izbornih zakona, kojima se ispunjavaju neke od preporuka ODIHR-a.

Nastavak sednice je zakazan za 10 časova, a poslanici će nastaviti objedinjenu načelnu raspravu o setu izbornih zakona koje je u skupštinsku proceduru uputio poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović.

Na dnevnom redu sednice su dopuna Zakona o izboru predsednika, izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika, izmene i dopune Zakona o lokalnim izborima i izmene i dopune Zakona o ustavnom sudu.

Ključna novina u ovim zakonima je to što će jedan birač moći da podrži više od jedne liste.

Takođe, članovi biračkih odbora, opštinskih i drugih izbornih komisija moraće da prođu obuku koju organizuje Republička izborna komisija, a nakon obuke dobijaće sertfikate koji će važiti tri godine.

O ovim predlozima zakona održana su četiri javna slušanja na kojima su učestvovali predstavnici međunarodnih organizacija, strukovnih udruženja, profesori Pravnog fakulteta, kao i predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

