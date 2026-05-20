NA DNEVNOM REDU ČAK 160 AMANDMANA: Poslanici danas nastavljaju raspravu o izbornim zakonima i preporukama ODIHR-a

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas u 10 časova sednicu na kojoj će razmatrati amandmane na izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova.

Poslanici će u 10 časova nastaviti raspravu po amandmanima na izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika. Poslanici su prošle sedmice završili načelnu raspravu o izmenama seta izbornih zakona, koje je predložio poslanik SNS Miroslav Petrašinović i prešli na raspravu o amandmanima, a završili su pretres u pojedinostima na dopune Zakona o izboru predsednika Republike. Osim Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o izboru predsednika Republike, na dnevnom redu su i predlozi za izmenu Zakona o lokalnim izborima i predlozi izmena i dopuna Zakona o Ustavnom sudu. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. Petrašinović je u raspravi rekao da je set izmena izbornih zakona predložio kako bi se unapredio izborni proces u skladu sa preporukama ODHIR-a i naveo da je do sada ispunjeno 12 od ukupno 25 preporuka. Istakao je da izmenama četiri zakona, koje je predložio, treba da se poveća stepen stručnosti biračkih odbora, kao i članova opštinskih i gradskim izbornih komisija koji će morati da prođu obuku koju organizuje Republička izborna komisija, a nakon obuke dobijaće sertfikate koji će važiti tri godine. Petrašinović je ukazao da je jedna od ključnih izmena to da birač potpisom sada može da podrži više izbornih lista. Poslanici vladajuće koalicije su tokom skupštinske rasprave podržali izmene seta izbornih zakona ističući da su one put ka jačanju izbornog sistema, dok su poslanici opozicije tvrdili da nije reč o suštinskim promenama koje će doprineti poboljšanju izbornih uslova.

Autor: D.S.