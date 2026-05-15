ODJEKUJE PORUKA IZ UŽICA: Sa zidina drevnog Starog grada poručeno - SRBIJA POBEĐUJE! (VIDEO)

Sa drevnog Starog grada, koji danas sija lepše i ponosnije nego ikada pre, večeras se dolinom Đetinje gromoglasno razlegla jasna i snažna poruka: „Srbija pobeđuje!“.
Ove reči, ispisane na velelepnom bilbordu u bojama srpske trobojke, nadvile su se nad Užicem kao simbol pobede rada, pristojnosti i zajedništva nad pokušajima uličnih podela i mržnje.
Na mestu gde počivaju vekovni temelji grada, ponovo je progovorio onaj prepoznatljivi, čestiti mentalni sklop užičkog kraja – duh ljudi koji su oduvek bili slobodoljubivi, vredni, pošteni i odani svojoj otadžbini.
Glas čestitih i porodičnih ljudi
Dok su pojedinci pokušavali da ulicom i nemirima nametnu neku drugu sliku, stotine užičkih Era, starih domaćina i čestitih porodičnih ljudi, podiglo je svoj glas. Oni su se okupili oko srpske trobojke da pošalju jasnu poruku: Užice želi napredak, stabilnost i neumoran rad za dobrobit svakog svog građanina.
Snažan odgovor podelama
Večerašnji prizor sa Starog grada pokazao je da u srcu zapadne Srbije nema mesta za mržnju, destrukciju i veštačke podele.
Užičani su još jednom dokazali da prepoznaju prave vrednosti i da su spremni da brane mir i budućnost svoje dece.Sa zidina stare tvrđave večeras nije poslata samo politička poruka, već zavet generacija koje veruju u snažno, radno i jedinstveno Užice.
Dolina Đetinje svedoči – Srbija pobeđuje!
Autor: Pink.rs