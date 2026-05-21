OGLASILA SE MARTA KOS: Pozdravljam usvajanje četiri izborna zakona u Srbiji

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pohvalila je usvajanje izmena i dopuna četiri izborna zakona i napredak u primeni ODIHR preporuka i poboljšavanju izbornih uslova.

- Pozdravljam usvajanje četiri izborna zakona od strane Srbije nakon preporuka Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR). Ovo je prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima - napisala je Kos na Iksu i dodala:

I welcome the adoption of four electoral laws by Serbia following Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) recommendations.



This is a first important step to support free and fair elections.



We continue to work closely with Serbian authorities in view of the… — Marta Kos (@MartaKosEU) 21. мај 2026.



- Nastavljamo tesnu saradnju sa srpskim vlastima u cilju usvajanja dva ključna preostala zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti.

Autor: D.Bošković