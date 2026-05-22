EMOTIVNA OBJAVA IVICE DAČIĆA: Ministar se prisetio saradnje sa Batom Živojinovićem u okviru SPS-a: Nedostaješ mi puno, dragi moj Valtere! (FOTO)

Prošlo je deset godina bez Bate Živojinovića, čoveka koji je obeležio čitavu jednu epohu, napisao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na Instagramu
Pored neizbrisivog traga u srpskoj i jugoslovenskoj umetnosti, Bata Živojinović je bio stub i oslonac Socijalističke partije Srbije od njenog samog osnivanja. Uvek je sa ponosom i dostojanstvom predstavljao politiku solidarnosti i socijalne pravde.
Njegov odlazak ostavio je veliku prazninu u našem društvenom i političkom životu, ali njegovo delo ostaje trajna inspiracija i vrednost koja ne bledi.
Nedostaješ mi puno, dragi moj Valtere!
Večna mu slava! - napisao he Dačić na instagramu.
Autor: D.Bošković