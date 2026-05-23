BRNABIĆ: Postepena integracija u EU je situacija u kojoj svi dobijaju

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da bi ulaskom Zapadnog Balkana u Šengenski prostor ojačalo evropske granice, ali i sa druge strane, dodaje, to bi povećalo konkurentnost regiona, pa je poručila da bi postepena integracija u EU bila situacija u kojoj svi dobijaju.

Ona je to rekla u Pragu na "GLOBSEC 2026" forumu, na panelu "Van čekaonice - Novo promišljanje proširenja Evropske unije", odgovarajući na pitanje da li smatra da je moguće ući u Šengenski prostror pre pristupanja EU.

Brnabić je dodala da bi u tom slučaju benefite imali i zemlje EU koje najviše doprinose EU fondovima, jer bi ulaskom u Šengen privreda imala koristi i ne bi morali da se koriste određeni fondovi.

- A ako bismo postali deo Šengenskog prostora, mislim da bi to zapravo ojačalo evropske granice. Tako da je, po mom mišljenju, to situacija u kojoj svi dobijaju. Ali takođe postajanje delom Evropskog ekonomskog prostora i Šengenskog prostora odmah povećava našu konkurentnost. To znači da naši građani i naše kompanije odmah imaju korist. Dakle, takva vrsta fondova nam ne bi odmah bila neophodna, jer bismo već bili konkurentniji i samim ulaskom u Evropski ekonomski prostor i Šengensku zonu postali konkurentniji, a samim tim i bogatiji - rekla je Brnabić.

Navela je da bi ulazak u EU pod istim pravilima i okolnostima ne bi pomogao Evropskoj uniji.

- Učinio bi je sporijom. Učinio bi je manje konkurentnom. Učinio bi je birokratskijom. To je situacija u kojoj svi gube. Gube oni koji bi postali članovi, a gube i sadašnjih 27 članica EU - rekla je Brnabić.

Dodala je da je zato potrebno pronaći scenario u kojem svi dobijaju.

- Po mom mišljenju, postepena integracija predstavlja situaciju u kojoj svi dobijaju. Znate, to ne znači da svi dobijaju sve u isto vreme. Ali opet, EU će morati samu sebe da reformiše tako da niko zapravo nema baš sve u isto vreme. Nije važno - zašto bi svaka država članica EU morala da ima svog komesara? To nema smisla. Evropska komisija je vlada Evropske unije. Potrebno je da pronađete najbolje ljude, najefikasnije ljude. Ne morate da imate po jednu osobu iz svake države članice EU - rekla je Brnabić.

Na panelu su učestvovali i ministar inostranih poslova Albanije Ferit Hodža, ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, ministarka inostranih poslova Rumunije Oana Toju i austrijski diplomata i bivši kancelar Aleksandar Šalenberg.

Autor: Iva Besarabić