Jerković ogolio blokadere i njihove medije! Prazne priče sa Slavije (VIDEO)

Organizatori subotnjih blokada na Slaviji suočavaju se sa ozbiljnim preispitivanjem svojih rezultata, a oštar osvrt na njihov učinak stigao je od strane Aleksandra Jerkovića, programskog direktora Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO).

Njegova izjava javno je ogolila nelogičnosti kojima se blokaderi hvale.

Pozivajući se na revolucionarnu studiju „Zašto građanski otpor uspeva” profesorke sa Harvarda Erike Čenovet iz 2011. godine, on podseća na dokazano pravilo da ni teoretski nijedna vlast ne može da preživi ukoliko u protestima aktivno učestvuje samo 3,5 odsto populacije.

- A broj od 190.000 građana na ulicama Beograda trostruko prevazilazi tu teoretsku naučnu dokazanu granicu. Granicu koju je profesorka Čenovent mapirala kroz istorijske primere, a to je da nikada ni jedna vlast u istoriji nije izdržala ovaj koeficijent. Kao organizacija koja vodi posmatračke misije i bavi se kontrolom izbornih procesa, ovo pitanje ne postavljamo kao provokaciju, već kao ključnu lekciju za celo društvo - kazao je Jerković.