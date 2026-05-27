AKTUELNO

Politika

Starović odgovorio Đilasu: Gazda srpske opozicije bi priznao nezavisno Kosovo zarad ubrzanja evropskog puta

Izvor: Pink.rs

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović odgovorio je na prozivke Stranke slobode i pravde, čiji je predsednik Dragan Đilas, rekavši da bi "gazda srpske opozicije bi priznao nezavisno Kosovo zarad ubrzanja evropskog puta", prenose mediji.

"Kada gazda srpske opozicije kritikuje predsednika Vučića i SNS argumentom da Albanija i Crna Gora zatvaraju pregovaračka poglavlja na putu ka EU, a Srbija ne, on nam zapravo poručuje dve stvari: prvo, da bi po ugledu na Albaniju i Crnu Goru, zarad 'ubrzanja evropskog puta' bio spreman da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost KiM; i drugo, da u tim susednim državama vidi svetao primer vladavine prava, borbe protiv kriminala i korupcije, te sveukupnog poštovanja evropskih vrednosti koji bi Srbija trebalo da sledi", napisao je Starović, navode mediji.

Autor: A.A.

