STAROVIĆ ODGOVORIO LOPANDIĆU: Tužni pajac iz zadnje klupe nema pravo na proevropski prefiks, oni su 'Peta kolona'!

Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović oštro je reagovao na prozivke Duška Lopandića, optuživši njega i Evropski pokret za otvoreno sabotiranje evropskog puta Srbije i direktno svrstavanje uz opozicione partije.

Starović je istakao da je delovanje Lopandića i njegovih saradnika nanelo ozbiljnu štetu državi, jer su svojim potezima u skupštini radili protiv interesa naroda.

"Еvo još jednog promašenog smatranja tužnog pajaca iz zadnje klupe. Ako je nešto igrokaz, onda je to direktno svrstavanje Evropskog pokreta uz stranke opozicije, čime se odbacuje najveći deo pristalica evropske ideje", poručio je Starović.

On je naglasio da su stranke okupljene oko Lopandića svojim glasanjem protiv ključnih zakona same sebe izopštile iz procesa integracija.

"Poslednjim glasanjem protiv paketa evropskih zakona u Narodnoj skupštini otvoreno su opstruirali evropski put Srbije, čime su izgubili svako pravo na proevropski prefiks", jasan je bio ministar.

Starović je zaključio da takvo ponašanje zahteva i promenu naziva njihove grupacije, jer njihovi ciljevi više nemaju veze sa Evropskom unijom.

"Morali bi, dakle, da smisle nešto drugo umesto 'EU5'... Možda Peta kolona?", zaključio je Starović u svojoj objavi na mreži X.

POVEZANE VESTI

Politika

'OPOZICIJA GODINAMA PRODAJE ISTU PRIČU, DOSADILI I BOGU I LJUDIMA' Starović i Nikolić odgovorili Lopandiću: Opet izmišlja 'dilove'

Politika

SKANDAL U 'DANAS-U': Starović: Dan nakon godišnjiće ubistva Đinđića oni traže ukidanje obezbeđenja Milošu Vučeviću! (FOTO)

Politika

STAROVIĆ ODGOVORIO LOPANDIĆU: Biće da je, kao i uvek, u pitanju snobizam

Politika

Ako je i od mašinskog mozga, mnogo je! Starović oštro reagovao na Đilasove navode: Navikli smo na njega u uličarskom izdanju, ali...

Politika

Starović se oglasio iz Minhena: Srbija želi mir, ali jača odbrambene kapacitete

Politika

Starović odgovorio Đilasu: Gazda srpske opozicije neodoljivo podseća na svinju iz 'Životinjske farme'