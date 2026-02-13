'OPOZICIJA GODINAMA PRODAJE ISTU PRIČU, DOSADILI I BOGU I LJUDIMA' Starović i Nikolić odgovorili Lopandiću: Opet izmišlja 'dilove'

Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović izjavio je danas, reagujući na navode poslanika stranke SRCE Dušana Lopandića, kako on opet izmišlja dilove i prodaju Srbije.

Lopandić je, u bizarnom tekstu objavljenom na blokaderskom tabloidu Direktno, naveo da je poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Turskoj "improvizovana", te da je sastanak sa Erdoganom zapravo pokušaj da se napravi "dil" i možda proda neki deo Srbije.

"Lopandić opet izmišlja neke "dilove" i "prodaju Srbije". Improvizovana diplomatija? Nipošto. Opozicija godinama prodaje istu priču, a dosadila je i Bogu i ljudima. Srbija gradi partnerstvo sa Turskom, kao i sa mnogim drugima, jačajući svoje pozicije i stvarajući preduslove za dalji privredni napredak. Na koncu, rezultati govore sami. Vučić na Minhenskoj konferenciji u prvom redu, brani otadžbinu. Lopandić gunđa sa zadnje klupe. To je razlika", poručio je Starović.

Ovim povodom oglasila se i narodna poslanica Milica Nikolić, primetivši da je ako ništa drugo, Lopandić makar konsistentan u svojim istupima:

"Ova Ponoševa nesreća koja se vucara po ovom medijskom smeću svaki put kada Vučić ima sastanke, pljuvala je i što se sastajao sa Putinom i Sijem.

Ista ova nesreća prećutala je izložbu o Stepincu u EP, a Srbiju okrivila za NATO agresiju.

Toliko o bizarnosti, prodaji i bestidnosti", poručila je Nikolić.

Autor: Iva Besarabić