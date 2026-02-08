DANAS SLAVIMO NAŠU PESMU, IGRU I KOSOVSKI ZAVET Ministar Starović sa Sajma zavičaja u Novom Sadu poslao snažne poruke

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović pozdravio je sve okupljene na Sajmu zavičaja u Novom Sadu u ime Vlade Republike Srbije.

- Rekao bih da je iz godine u godinu ovaj Sajam zavičaja sve veći i veći, uspešniji i posećeniji. Čini mi se da bismo da organizujemo ovaj sajam ne jednom u godinu dana, već svakog meseca i da bi opet bio jednako posećen. Na ovom sajmu slavimo i predstavljamo tradiciju, kulturu krajeva iz kojih potičemo. Pokazujemo ono što nam je svima kao Srbima zajedničko- Kosovski mit i kosovski zavet. I zato se neki drugi u našem okruženju okupljaju slaveći zločin, smrt, genocid, oživljavajući ideologija koja je otvorila vrata pakla na Zemlji. Mi danas ovde slavimo našu pesmu, igru, korene, odlučno zagledani u budućnost. Zajedno ćemo prevazići sve prepreke, zagledani u budućnost sija pobeda Srbije - istakao je Starović.

Autor: Pink.rs