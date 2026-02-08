AKTUELNO

Politika

DANAS SLAVIMO NAŠU PESMU, IGRU I KOSOVSKI ZAVET Ministar Starović sa Sajma zavičaja u Novom Sadu poslao snažne poruke

Izvor: Dnevnik, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović pozdravio je sve okupljene na Sajmu zavičaja u Novom Sadu u ime Vlade Republike Srbije.

- Rekao bih da je iz godine u godinu ovaj Sajam zavičaja sve veći i veći, uspešniji i posećeniji. Čini mi se da bismo da organizujemo ovaj sajam ne jednom u godinu dana, već svakog meseca i da bi opet bio jednako posećen. Na ovom sajmu slavimo i predstavljamo tradiciju, kulturu krajeva iz kojih potičemo. Pokazujemo ono što nam je svima kao Srbima zajedničko- Kosovski mit i kosovski zavet. I zato se neki drugi u našem okruženju okupljaju slaveći zločin, smrt, genocid, oživljavajući ideologija koja je otvorila vrata pakla na Zemlji. Mi danas ovde slavimo našu pesmu, igru, korene, odlučno zagledani u budućnost. Zajedno ćemo prevazići sve prepreke, zagledani u budućnost sija pobeda Srbije - istakao je Starović.

pročitajte još

'Kujemo planove za UBRZANI RAZVOJ Novog Sada i Srbije' Predsednik Vučić sa saradnicima na Petrovaradinu razgovarao i o svetskoj politici

Autor: Pink.rs

#Nemanja Starović

#Novi Sad

#Politika

#Sajam zavičaja

#Srbija

POVEZANE VESTI

Politika

STAROVIĆ PORUČIO MARTI KOS: Ovi akti nasilja, koje je počinio pokret blokadera, a ne država Srbija, zahtevaju jasno razlikovanje i odgovornost

Politika

STAROVIĆ SA SPECIJALNIM IZASLANIKOM EU: Dijalog i poštovanje dogovora jedini put do stabilnosti!

Politika

Starović: Markov zadatak je da uvede Crvenu zvezdu u Ligu šampiona, a moj da uvedem Srbe u Evropsku uniju (VIDEO)

Politika

Starović razgovarao sa koleginicom sa Kipra: Čestitao joj povodom preuzimanja predsedavanja Savetom Evropske unije

Politika

STAROVIĆ ODGOVORIO LOPANDIĆU: Biće da je, kao i uvek, u pitanju snobizam

Politika

'NJIHOVO POLITIČKO DELOVANJE JE ZASNOVANO NA TRAGEDIJI' Ministar Starović o naporima vraćanja blokada na Filozofski: Blokaderi hteli da zaštite nepoti