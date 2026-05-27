'Srbija mora ostati zemlja u kojoj će mediji imati pravo da govore slobodno' Oglasio se ministar Bratina zbog udara na Informer i Vučićevića: Naglasio šta se krije iza tih pritisaka

Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina oglasio se danas povodom najnovijih napada na Informer i glavnog urednika Dragana J. Vučićevića. Bratina je najoštrije osudio ove sramne udare.

Prema njegovim rečima, iza tih pritisaka krije se pokušaj gušenja slobode medija i targetiranja svakoga ko se usuđuje da govori drugačije od ideološki podobnih krugova.

- Posebno me zabrinjava postupanje poverenika za zaštitu ravnopravnosti Milana Antonijevića, koji, kako se čini, i dalje svet posmatra "razrokim očima Haškog tribunala", kroz matricu koju je usvojio u organizaciji YUCOM, poznatoj po dugogodišnjem delovanju protiv interesa države Srbije, zajedno sa strukturama bliskim Nataši Kandić. Takva politika godinama pokušava da nametne model u kojem je zabranjeno izgovoriti činjenice ukoliko se ne uklapaju u unapred zadate ideološke obrasce - istakao je Bratina.

Kako je podsetio, nije ovo prvi put da Milan Antonijević pokušava manipulacijama i selektivnim tumačenjem izjava da diskredituje političke neistomišljenike i medije koji nisu pod kontrolom takozvane "druge Srbije".

- Podsećam da je glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević jasno i principijelno odgovorio na optužbe Milana Antonijevića, ističući da nikada nije izgovorio bilo kakvu uvredu na račun romskog naroda, niti širio govor mržnje. Naprotiv, Vučićević je otvoreno rekao da poštuje Rome, da je sa njima odrastao, da među njima ima kumove i prijatelje, kao i da u njegovoj medijskoj kući rade pripadnici romske zajednice. Takođe ukazujem na očigledne dvostruke aršine, podsećajući da se Antonijević nije oglašavao kada su pojedini mediji i televizije bliske tajkunskim strukturama otvoreno vređali Rome nazivajući ih ljudima koji "za novac glasaju za Vučića". Tada, kao ni danas, nije bilo reakcije niti zabrinutosti za ravnopravnost i dostojanstvo romske zajednice - poručio je Bratina.

Prema njegovim rečima, zato se danas opravdano postavlja pitanje, šta će Srbiji poverenik koji svoju funkciju koristi za političke obračune, targetiranje nepodobnih medija i sprovođenje interesa onih koji otvoreno rade protiv države Srbije?

- Dajem punu podršku televiziji Informer i njenom pravu na slobodan i nesmetan rad, bez političkih pritisaka, pokušaja cenzure i institucionalnog progona. Srbija mora ostati zemlja u kojoj će mediji imati pravo da govore slobodno, a ne društvo u kojem će pojedinci iz bivših nevladinih i Šolakovih medijskih struktura određivati šta sme, a šta ne sme da se kaže - zaključio je Boris Bratina.

Autor: Iva Besarabić