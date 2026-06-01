NEMA NI GOVORA O TOME, NITI SE O TOME RAZMIŠLJALO Vučić oglasio se o uvođenju viznog režima za Rusiju: Čak i da se donese, takva odluka bi bila odmah stornirana!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izričito je demantovao vesti koje su se pojavile u javnosti, naglašavajući da Srbija neće uvoditi vizni režim za Rusku Federaciju.

Gostujući na televiziji Prva, predsednik je objasnio da je ostao zatečen takvim informacijama i da je odmah preduzeo korake kako bi proverio o čemu se radi.

– Pozvao sam i Anu Brnabić da vidim da nešto u parlamentu nisu izglasali. Nema ništa od toga. Plašim se da ima mnogo onih koji pred izbore očekuju da dobiju podršku, podršku Ruske Federacije na bilo koji način, pa idu i gledaju da kažu sve najgore o Srbiji. Ne bi bilo prvi put – rekao je Vučić.

Predsednik je poslao jasnu i nedvosmislenu poruku da državna politika po ovom pitanju ostaje stabilna i nepromenjena.

– Nema ni govora o tome, niti se o tome razmišljalo. Takva odluka neće biti doneta, čak i da je neko donese, biće sklonjena odmah, stornirana odmah – istakao je Aleksandar Vučić.

