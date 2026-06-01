DUŠU NISMO IZGUBILI! Milica Đurđević Stamenkovski se poklonila Pojasu Presvete Bogorodice i poslala snažnu poruku

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poklonila se danas Pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save na Vračaru, a tom prilikom je poslala snažnu poruku o veri, tradiciji i duhovnom biću srpskog naroda, povlačeći jasnu razliku između onih koji poštuju svetinje i onih koji ih površno kritikuju.

Ministarka je slikovito opisala duboke podele u društvu, ističući da se odnos prema životu i vrednostima najbolje vidi u tome na šta ljudi obraćaju pažnju.

– Ljudi su kao pčele ili kao muve: pčela će i na đubrištu naći makar komadić bombone da na njega sleti, muva će i u najlepšoj bašti prepunoj cveća sleteti na neku nečistoću. Kao što muva nikada ne može razumeti pčelu, tako i oni koji se klanjaju zlatnom teletu ne mogu razumeti one koji se poklanjaju pojasu Presvete Bogorodice. Njihov Bog je novac. Kapital-religija. Ne mogu oni koji slave isključivo materijalno, prolazno i trenutno da shvate da stotine hiljada ljudi satima u miru i molitvi čeka da se pokloni Majci svih nas – istakla je Đurđević Stamenkovski.

"Egoizam je bolest duše"

Ona je oštro osudila ponašanje onih koji u ime tolerancije vređaju verska osećanja građana, naglašavajući da se iza takve kritike ne krije nikakva mudrost, već duboka slabost.

– Njihova arogancija nije nikakva intelektualna nadmoć. Naprotiv, to je slabost površnih konformista za koje vrednost ima samo ono što može da se kupi. Egoizam je bolest duše. I nije stvar u tome što su oni bezbožnici (njihovo je pravo), problem je što su otvoreni protivnici onih koji to nisu. U ime ljudskih prava i tolerancije vređaju one koji nikoga nisu uvredili time što su došli da se poklone svetinji – rekla je ministarka.

Crkva nas je održala kada nismo imali državu

Đurđević Stamenkovski je podsetila na istorijsku ulogu Crkve u opstanku nacije kroz vekove stradanja, poručujući da narod uprkos modernom dobu nije izgubio svoju dušu.

– Srpski narod je kroz istoriju preživeo zahvaljujući svojoj veri i svojoj Crkvi. Crkva nas je održala onda kada nismo imali državu. Vera nas je hranila onda kada nismo imali ni hleba, ni vode, ni slobode. U najtežim vremenima stradanja, okupacija i progona, vera nas nije napustila, jer mi nismo napustili nju. I danas, Bogu hvala, naš narod ima mnogo više nego što je imao nekada. Ali dušu nije izgubio i zato će, uprkos svemu, uvek birati da budu nalik pčeli, a ne muvi – zaključila je Milica Đurđević Stamenkovski.

Autor: D.S.