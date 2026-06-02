Mirni protesti u Gračanici i okolnim mestima nastavljeni i danas zbog uhapšenih direktora

Izvor: Kosovoonline

Zaposlenima u Domu zdravlja u Donjoj Gušterici danas su se na mirnom protestu ispred ove zdravstvene ustanove pridružile kolege zdravstveni radnici iz Metohije.

Protest podrške je danas održan i ispred KBC Priština sa privremenim sedištem u Gračanici, zbog privođenja direktora Bratislava Lazića, ali i ostalih rukovodilaca.

Mirni protesti su održani i ispred Interne i pedijatrijske klinike u Lapljem Selu, Doma zdravlja u Gračanici, OŠ "Braća Aksić" u Lipljanu, OŠ "Kralj Milutin" u Gračanici, OŠ "Miladin Mitić" u Lapljem Selu, Srednjoškolskog centra u Lapljem Selu, OŠ "Sveti Sava" u Sušici, Gimnazije i Poljoprivredne škole Lipljan sa privremenim sedištem u Lepini, Srednje mašinske škole u Preocu, kao i u ostalim prosvetnim i zdravstvenim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica.

Skupovi podrške uhapšenim Srbima održavaju se već deset dana, a najavljeno je da će trajati dok se uhapšeni direktori ne puste na slobodu.

Sud u Prištini odredio im pritvor do 30 dana

Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je prethodno pritvor do 30 dana za sedmoro uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica.

Oni su privedeni 19. maja jer su navodno počinili krivično delo "kršenje slobodnog opredeljenja birača", a iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna.

Autor: S.M.

