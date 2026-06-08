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14. DAN PROTESTA U GRAČANICI: Nastavljeni skupovi podrške za 7 uhapšenih direktora srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija (VIDEO)

Izvor: kosovo-online.com, Foto: kosovo online ||

Ovo je 14. dan kako se radnici okupljaju i ponavljaju da će se mirni protesti nastaviti dok čelnici ovih institucija ne budu oslobođeni.

Zaposleni u Domu zdravlja Gračanica i Domu zdravlja Donja Gušterica okupili su se danas na mirnom polučasovnom protestu u znak podrške uhapšenim direktorima zdravstvenih i obrazovnih ustanova na teritoriji ove opštine.

Ovo je 14. dan kako se radnici okupljaju i ponavljaju da će se mirni protesti nastaviti dok čelnici ovih institucija ne budu oslobođeni. Skupovi su organizovani i u drugim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na centralnom Kosovu.

Skupovi podrške u svim obrazovnim i zdravstvenim institucijama koje funkcionišu po srpskom sistemu na teritoriji opštine Gračanica traju od 19. maja kada su direktori uhapšeni.

Njima je Osnovni sud u Prištini 21. maja odredio pritvor do 30 dana.

Apelacioni sud u Prištini odbio je 5. juna žalbe odbrane i potvrdio za njih meru sudskog pritvora.

Autor: S.M.

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